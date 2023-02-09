Emine Erdoğan’dan Ankara'ya nakledilen depremzede bebeklere ziyaret | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'taki deprem bölgesinden Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen 16 depremzede bebeği ziyaret etti.
Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum" dedi.
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