Video Haber Esenyurt tekel bayi katliamcısından inanılmaz ifade! | Video
Esenyurt tekel bayi katliamcısından inanılmaz ifade! | Video

Esenyurt tekel bayi katliamcısından inanılmaz ifade! | Video

01.08.2023 | 18:15

Türkiye Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor. İki genci hunharca katleden Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alınmıştı. Gençleri acımadan öldüren Tarık Özerbay'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Alacağımız vardı. Konuşmak için oraya gittim. Sosyal medyada beni küçük düşürücü paylaşımlar yaptı. Oraya gittiğimizde biranda olay gerçekleşti. Pişman ve üzgünüm" dediği öne sürüldü. Olayın ardından ilk yakalanan Murat Özer çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in, iki elinde iki silahla aynı yerde verdiği ve 'Seyret film daha yeni başlıyor' paylaşımı ise dikkat çekti. İşte tekel bayi katliamının yeni ayrıntıları...

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