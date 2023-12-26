Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! | Video

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yaşar Okuyan, geçtiğimiz hafta akciğer rahatsızlığı nedeniyle iç kanama geçirmişti. Tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan açıklamada "Yaşar Okuyan saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir" denildi.