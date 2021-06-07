Video Haber Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Gaziantep'te komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
07.06.2021 | 14:35

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 50 komando, yapılan duaların ardından Suriye'nin Cerablus kentine gitti.

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Gaziantep İslahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen törene Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy ile komandoların aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Bundan 500 yıl önce Yavuz Sultan Selim Han, bu topraklara gelerek savaşmış. 500 yıl sonra ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye topraklarında meydana gelen olaylar sonrasında, orada yaşayan insanların emniyetini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti harekat yapmaya karar vermişti dedi.
'Fırat Kalkanı', 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı Harekatı' ile Türkiye sınırlarında oluşturulmaya çalıştırılan terör koridorunun sonlandırıldığını anlatan Albay Hüseyin Bekmez, Harekatlar sonrasında Suriye'de görev gücü oluşturulmuş, orada yaşayan insanların emniyetleri, korunması amacıyla sizler de orada görev yapmaktasınız. 9 defadır bizim birliğimiz Cerablus bölgesinde görev almaktadır. Tarih süresi içerisinde gönül birliği oluşturduğumuz coğrafyaya huzur götürmek, onları barış içerisinde yaşatmak için elinizden geleni yaptınız, bundan sonra da yapmaya devam edeceksiniz diye konuştu.


Komando Marşı okunan törende, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dualar edilip kurbanlar kesildi. Kesilen kurban kanları alınlarına sürülen komandolar, yakınlarıyla vedalaştıktan sonra marşlar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

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