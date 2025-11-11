Video Haber Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video

11.11.2025 | 16:01

Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video 00:18
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video 11.11.2025 | 16:01
