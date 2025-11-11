Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın düşme anı ortaya çıktı | Video

11.11.2025 | 16:01

Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." açıklamasında bulundu.