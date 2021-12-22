Video Haber Güvenlik kamerasına yakalanmamak için çuval giydi
Güvenlik kamerasına yakalanmamak için çuval giydi

Güvenlik kamerasına yakalanmamak için çuval giydi

22.12.2021 | 11:18

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Malatya'nın darende ilçesinde banka kartı dolandırcısı güvenlik kameralarına yakalanmamak için çuval giyip kamufle olmaya çalıştı. Tüm çabasına rağmen polislerden kaçamadı.

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