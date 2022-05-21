Hegemonya Belgeseli bu akşam A Haber'de! Para, güç, kontrol... Dünyayı kim yönetiyor? | Video

A Haber Belgesel Kuşağı bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor. A Haber Belgesel Kuşağı "Dünyayı kim yönetiyor?" sorusunun cevabını "Hegemonya" belgeseli ile kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Belgesel kuşağının bu haftaki gündemi para, güç ve kontrol üçgeni. "Hegemonya" belgeseli bu akşam 23.00'te A Haber ekranlarında. Belgeselde paranın güç ve hâkimiyet getirdiği bir dünyada, hayatı kontrol edenlerin kim olduğu tartışılıyor. Belgeselde dünyayı yönetenlerin izleri sürülüyor.