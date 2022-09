İBB Haliç’e akan dereye atık su boşaltırken yakalandı | Video

İBB doğrudan Haliç’e akan ve Haliç’i besleyen derelerin başında gelen Kağıthane Deresi’ne atık suları akıtırken yakalandı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen sonrasında Kağıhane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’den ve İBB Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu’ndan tepki geldi: CHP’li İBB, çocuklarımızın geleceğini en önemlisi sağlığını tehdit ediyor, atık ve zararlı suları dereye akıtıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Haliç'i ve İstanbul'un derelerini pisletmeye devam ediyor. Haliç'e akan ve besleyen su kaynaklarından biri olan Kağıthane Deresi'ne pis suları boşaltırken görüldü.

İBB yönetiminin 'masraflı' olduğu iddiasıyla atıksu arıtma tesislerini çalıştırmaması ve doğrudan Haliç'e akan derelerin başında gelen Alibeyköy, Kağıthane, Ayazağa ve Göktürk derelerinde ıslah çalışması yapmaması nedeniyle 'Altın boynuz'a pislik akmaya devam ediyor. Dereler vasıtasıyla Haliç'e akan kirli sular nedeniyle mavi rengini kaybeden Haliç'te kirlilik her geçen gün artarken İBB yönetimi bir kez daha suçüstü yakalandı. Doğrudan Haliç'e akan ve Haliç'i besleyen derelerin başında gelen Kağıthane Deresi'ne İBB yönetimi tarafından pis su akıtılırken görüntülendi.

SİMSİYAH SUYU DEREYE BOŞALTIYORLAR

Olayı görüntüleyen Kağıthaneli bir vatandaş sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde, "Sabah saat 09.30… Simsiyah suyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol bakım aracı Hasbahçe'nin ortasından geçen dereye boşaltıyor. Biz burada her sabah burada yürüyüş yapıyoruz. Ve her gün bu araçlar buraya gelip bu pis suları bu dereye boşaltıyorlar. Bu gördüğünüz gibi simsiyah leş gibi su akıtıyorlar. Son 1 haftadır bunu her gün boşaltmaya başladılar" dedi.

İBB, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ EN ÖNEMLİSİ SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Yaşanan olay sonrasında Kağıthane Belediye Başkanı "CHP'li İBB, çocuklarımızın geleceğini en önemlisi sağlığını tehdit ediyor, atık ve zararlı suları dereye akıtıyor. 1994'ten günümüze Yüzyılın Çevre Projesi "Boğaz'dan Kağıthane Deresi üzerinden Denizsuyu"verilerek Haliç tertemiz hale gelmişti. Haliç'i kirletmeyin İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerine yer verdi.

'HALİÇ CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ TARAFINDAN HER GÜN KİRLETİLİYOR'

İBB Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında, "3,5 yıldır bütün uyarıları umursamadan İstanbul'u kirletmeye ve benzer görüntülere İstanbul'u alıştırmaya çalışıyor olsanız bile, İstanbul bu görüntülere alışmayacak.. AK Parti Yönetiminde, "Boğaz'ın Temiz Suyu Haliç'e Can Suyu" projesi yapıldı. AK Parti döneminde masmavi olan Haliç, CHP'li İBB yönetiminde her gün kirletiliyor. İstanbul ; ehil ellerde pırıl pırıl, ehil olmayan ellerde simsiyah… 3 yıldır tüm uyarılarımıza rağmen kibirli bir tutumla yanlış yolundan dönmemeye ısrar eden İBB Yönetimi maalesef İstanbul'a zarar veriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu vesileyle bir kez daha İstanbullu hemşehrilerimiz adına uyarıyoruz; Lütfen işinize ve görevinize odaklanın" diyerek sitem etti.