İBB İstanbul Eyüpsultan'da mahkeme kararına rağmen yıkıma devam ediyor!

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımı mahkemenin 'durdurma' kararına rağmen sürüyor. İBB'ye vatandaşlar yıkım nedeniyle büyük tepki göstermiş, mahkemenin kararı ile sevinç yaşamıştı.