Video Haber İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video
23.03.2021 | 14:32

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 568'inci gününde devam ediyor. Bakan Yardımcısı İnce, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti, anne ve babalarla tek tek görüştü. Aileler evlatlarıyla ilgili yaşadıkları acıyı İnce ile paylaştı.

"EVLATLARINI KİMİN, NE ZAMAN, NEREDE KAÇIRDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORLAR"
İnce, gazetecilere, dünyanın en cesur, en yürekli anneleriyle bir arada olduklarını söyledi. Annelerin burada 568 gündür duygularını, yaşadıklarını, haklı davalarını haykırdıklarını belirten İnce, annelerin tek isteklerinin evlatları olduğunu dile getirdi.

Muhterem İnce, dünyada en masum isteğin evladını istemek olduğuna işaret ederek, "Evlatlarını kimin, ne zaman, nerede kaçırdığını çok iyi biliyorlar. Terör örgütüne diyorlar ki 'Buradan bizim evlatlarımız kaçırıldı ve HDP buradan evlatlarımızı kaçırıp 13, 14, 15 yaşında çocukken terör örgütüne teslim ettiler.' Evlatlarını istiyorlar. Başka da bir istekleri yok." dedi.

Ailelerin, 568 gündür bu isteğini duymak, görmek, onların yanında olmak istemeyenlerin bulunduğunu ifade eden İnce, "Terör örgütünün destekçileri, hem siyaseten hem insan hem finans kaynağı olarak onları destekleyenler, bu sesi duymak istemiyorlar." diye konuştu. Ailelerin "Gergerlioğlu iki gün Meclis'te kaldı, ortalığı ayağa kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi niye duymuyorlar?" dediğini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Bu haklı serzeniş karşısında diyecek kelime bulamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın selamlarını getirdik onlara. Her zaman onların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Onların bu haklı davasını her zaman devlet olarak destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın yardımı, bizlerin gayreti, onların dualarıyla en kısa sürede evlatlarına kavuşarak, güzel günleri hep birlikte göreceğiz."

Muhterem İnce, annelerin evlatlarına kavuşması için gayret gösterdiklerini belirtti.

HDP aleyhine slogan atan aileler, CHP, HDP ve milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'te yaptığı eyleme tepkisini dile getirdi.

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