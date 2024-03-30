Video Haber İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm skandalı! 5 yılda sadece 1 bina... | Video
İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm skandalı! 5 yılda sadece 1 bina... | Video

İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm skandalı! 5 yılda sadece 1 bina... | Video

30.03.2024 | 12:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Arnavutköy ilçesinde tek konutu dahi kentsel dönüşüme almadığı ortaya çıktı. İBB’nin, Bahçelievler’de ise 5 sene içinde sadece bir konutu dönüştürdüğü öğrenildi. Söz konusu binanın E-5’in üzerinde günlük 2-3 milyon kişinin geçtiği yerde olduğu öğrenildi.

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