İnsansız hava araçlarının gözü "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede | Video

Türk savunma sanayisi bünyesinde Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarından 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yoğun görev uçuşu yaparak ekiplere destek oluyor.