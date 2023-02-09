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İnsansız hava araçlarının gözü

İnsansız hava araçlarının gözü "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede | Video

09.02.2023 | 20:34

Türk savunma sanayisi bünyesinde Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarından 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yoğun görev uçuşu yaparak ekiplere destek oluyor.

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