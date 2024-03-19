Irak’ta sel felaketi: 2 ölü
Irak’ın Duhok kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:21
Irak’ta sel felaketi: 2 ölü 19.03.2024 | 17:55
28:44
Başkan Erdoğan'dan muhalefete: "6'lı masadan kim kaldı?" | Video 19.03.2024 | 16:24
01:10
Milli muharip uçak KAAN yeni boyasıyla | Video 19.03.2024 | 16:10
16:20
42:53
03:27
CHP’li Tunç Soyer TİS sözünü tutmadı: 6 bin personel iş bıraktı | Video 19.03.2024 | 14:36
02:24
AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı skandalı gözler önüne serdi | Video 19.03.2024 | 13:43
01:16
FETÖ firarisi Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı | Video 19.03.2024 | 11:13
00:28
00:12
İzmir'de MİT destekli PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.03.2024 | 08:24
18:02
Murat Kurum’dan otobüs şoförlerine müjdeler | Video 19.03.2024 | 06:04
01:55
48:21
AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu öğrencilere müjdeleri sıraladı 18.03.2024 | 23:58
04:59
Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu açıldı 18.03.2024 | 21:27
00:29
Teröristbaşının posterini açanlar yakalandı 18.03.2024 | 21:19
14:04
02:14
Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken duramayan otomobil eve daldı: 2 yaralı 18.03.2024 | 19:41
32:12
06:23
Mahmut Övür | Filistin ve insanlık cephesi 18.03.2024 | 16:01
02:51
Haşmet Babaoğlu | Pandeminin başlangıcına dönüp bakmak 18.03.2024 | 15:57