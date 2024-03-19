Video Haber Irak’ta sel felaketi: 2 ölü
Irak’ta sel felaketi: 2 ölü

Irak’ta sel felaketi: 2 ölü

19.03.2024 | 17:55

Irak’ın Duhok kentinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

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