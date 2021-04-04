İstanbul Bayrampaşa'da dehşet! Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı | Video

Bayrampaşa'da, A.T.T. isimli bir şahıs şiddet gördüğü için eşinden boşanmak istedi. Kadın süt almak için gittiği markette eşinin saldırısına uğradı. Saldırgan şahıs kadını önce sürüklerken, daha sonra sokak ortasında defalarca bıçakladı.