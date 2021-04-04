Video Haber İstanbul Bayrampaşa'da dehşet! Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı | Video

İstanbul Bayrampaşa'da dehşet! Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı | Video

İstanbul Bayrampaşa'da dehşet! Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı | Video
03.04.2021 | 23:57

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Bayrampaşa'da, A.T.T. isimli bir şahıs şiddet gördüğü için eşinden boşanmak istedi. Kadın süt almak için gittiği markette eşinin saldırısına uğradı. Saldırgan şahıs kadını önce sürüklerken, daha sonra sokak ortasında defalarca bıçakladı.

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