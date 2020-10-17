İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 şüpheli gözaltında | Video

İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 145 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte nargile tütünü imalathanelerine yönelik bu sabah yeni bir çalışma gerçekleştirdi.



Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde 145 adrese 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlarda sağlıksız koşullarda üretilip piyasaya sürüldüğü tespit edilen yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Öte yandan Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Çamlıca Sokak'ta yapılan baskında müstakil evi kaçak tütün imalathanesine çeviren 1 şüpheli, adreste yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adresler arasında Başakşehir ve Esenyurt ilçeleri de bulunurken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.