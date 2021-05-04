İstanbul ve Ankara çöküyor | Video

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul'un küresel belediyeler endeksi sıralamasında gerilediğini açıkladı. Göksu'nun paylaştığı tabloya göre: İstanbul 26'ncı sıradan 34'e, Ankara ise 74'üncü sıradan 84'üncü sıraya geriledi.