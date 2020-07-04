İstanbul'un doğal güzelliği Haliç tehdit altında! Rengi siyaha büründü | Video
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İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç, 90'lara geri döndü. Kötü koku ve atıklardan yanına yaklaşılmayan Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde, adeta siyaha büründüğü gözüküyor.