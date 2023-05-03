İşte petrol müjdesinin geldiği Gabar! Günlük 100 bin varil üretime sahip petrol keşfi | Video
A Haber, Gabar'da yeni keşfedilen petrol sahasını görüntüledi. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip saha Türkiye'nin petrol ihtiyacının 10'da 1'ini tek başına karşılayacak.
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