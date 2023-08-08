Kadıköy Moda Sahili’nde tasmasız köpek dehşeti! Yaşlı çifte saldırdı: Korkunç görüntüler | Video
İstanbul Kadıköy'e bağlı Moda Sahili'nde tasmasız gezdirilen bir köpek, elinde köpeği olan yaşlı kadına saldırdı. Kolundan yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken olay anına dair dehşet görüntüleri ortaya çıktı.
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