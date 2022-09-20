Video Haber Kavgayı ayırmaya çalışan iki polis memuru yaralandı | Video
Kavgayı ayırmaya çalışan iki polis memuru yaralandı | Video

Kavgayı ayırmaya çalışan iki polis memuru yaralandı | Video

20.09.2022 | 22:52

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Kavgayı ayırmaya çalışan iki polis memuru yaralandı.

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