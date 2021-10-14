Kayseri'de uyuşturucu operasyonu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İngiltere'de sahte polis alarmı | Video 14.10.2021 | 22:37
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Mehmet Barlas | Dolar yükseldikçe moraller düşüyor 14.10.2021 | 13:33
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Salih Tuna | Roller dağıtıldı 14.10.2021 | 13:29
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PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
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Mehmet Barlas | Bahçeli siyaset dersi veriyor 13.10.2021 | 18:37
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Hilal Kaplan | Süresiz nafakaya çözüm ne zaman? 13.10.2021 | 18:35
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Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine AK Parti'den açıklama 13.10.2021 | 17:09
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.