Video Haber Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması! "Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı" | Video
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması! "Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmamalı" | Video

21.05.2023 | 13:16

Yaptığı ittifaklarla ve terör örgütlerinin desteğini almasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda milliyetçilik makyajı yapmaya çalışsa da geçmişi yakasını bırakmıyor. Bizzat ve defalarca söylediği sözleri hiç söylememiş gibi davranan Kılıçdaroğlu bunların hatırlatılmasına da 'YALAN' , 'İFTİRA' gibi çıkışlarla karşılık vermeye çalışıyor. Peki gerçek ne? İşte kendi ağzından montajsız, kurgusuz Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği.

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