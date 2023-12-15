Kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah ve Çin uyruklu Chen Xuefeng yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımını organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah'ın İstanbul Büyükçekmece'de, kırmızı bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'ın İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen “Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandıklarını açıkladı.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece'de ve Chen Xuefeng ise Bağcılar'da yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefeng'in Vietnam'a iade işlemleri tamamlandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."
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