Video Haber Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı | Video
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı | Video

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı | Video

03.02.2024 | 08:58

Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıkalmada " Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yapılan "Kartel-5" operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane'de yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshı?nin; Hollanda ?da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve bunu büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 Ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı | Video 00:22
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı | Video 03.02.2024 | 08:58
ABD saldırısından ilk görüntüler 01:27
ABD saldırısından ilk görüntüler 03.02.2024 | 01:00
Biden, Ürdün’de ölen 3 ABD askeri için düzenlenen törene katıldı 10:02
Biden, Ürdün’de ölen 3 ABD askeri için düzenlenen törene katıldı 03.02.2024 | 00:41
SON DAKİKA | Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu 08:05
SON DAKİKA | Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu 03.02.2024 | 00:24
Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu! 05:59
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu! 03.02.2024 | 00:21
SON DAKİKA | Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu 02:05
SON DAKİKA | Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu 03.02.2024 | 00:10
Zeytinburnu’nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 03:50
Zeytinburnu’nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 02.02.2024 | 23:29
Son dakika: İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı 01:17
Son dakika: İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı 02.02.2024 | 22:13
Battaniyenin altına saklanan şüpheli böyle yakalandı 00:48
Battaniyenin altına saklanan şüpheli böyle yakalandı 02.02.2024 | 22:11
Emine Erdoğan, Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesinin tanıtımına katıldı 08:54
Emine Erdoğan, "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı 02.02.2024 | 18:13
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Dünya’ya dönüş yolculuğu başlıyor: Bu sadece bir başlangıç 06:36
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor: Bu sadece bir başlangıç 02.02.2024 | 18:08
Başkan Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları’nı açıkladı | Video 44:11
Başkan Erdoğan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıkladı | Video 02.02.2024 | 16:37
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 08:37
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 14:46
Alev Alatlı’nın anısına... Külliye’deki konuşması ayakta alkışlanmıştı | Video 08:58
Alev Alatlı'nın anısına... Külliye'deki konuşması ayakta alkışlanmıştı | Video 02.02.2024 | 15:05
Bakan Tekin: Alev Alatlı’nın ürettiklerini gelecek nesillere aktarmalıyız | Video 04:07
Bakan Tekin: "Alev Alatlı'nın ürettiklerini gelecek nesillere aktarmalıyız" | Video 02.02.2024 | 14:22
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Alev Alatlı, bizlere çok ciddi bir külliyat bıraktı | Video 02:25
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: "Alev Alatlı, bizlere çok ciddi bir külliyat bıraktı" | Video 02.02.2024 | 14:13
SON DAKİKA! Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 04:02
SON DAKİKA! Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 14:06
Murat Kurum: “650 bin konutluk deprem dönüşümü İstanbullu vatandaşlarımızla gerçekleştiriyor olacağız’’ 05:40
Murat Kurum: “650 bin konutluk deprem dönüşümü İstanbullu vatandaşlarımızla gerçekleştiriyor olacağız'' 02.02.2024 | 13:06
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan önemli açıklamalar | Video 04:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video 02.02.2024 | 11:18
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları anlattı | Video 23:26
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları anlattı | Video 02.02.2024 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA