Konut satışında rekor üstüne rekor! Faruk Erdem canlı yayında açıkladı | Video

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren Cumhurbaşkanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığını teşvikleri ile politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı. Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi. Bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 546 artan ipotekli konut satışları 42 bin 237'ye ulaştı. Söz konusu rakam 8 yılın en iyi ocak ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak ayında 6 bin 537 ipotekli konut satılmıştı. Konuyla ilgili olarak Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.