Video Haber Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

01.11.2021 | 13:06

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi için memleketi Hakkari'de tören düzenlendi..

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yol emniyeti görevi icra ederken bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda dün tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çitçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Çiftçi'nin cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülerek, buradan da memleketine uğurlandı.

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