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OTOMATİK OYNAT
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Otomobil marketin manav tezgahına girdi | Video 28.05.2022 | 19:00
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Lavrov: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz | Video 28.05.2022 | 18:22
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Başkan Erdoğan ve Aliyev Akıncı SİHA’yı imzaladı | Video 28.05.2022 | 17:10
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Hasan Basri Yalçın | Yunanistan'ın çıkmazı 28.05.2022 | 16:57
01:51
Mehmet Barlas | Atina kaşınıyor 28.05.2022 | 16:54
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04:48
Burhanettin Duran | Son üç çıkışın anlamı 28.05.2022 | 15:56
02:45
Melih Altınok | 2023'te kimin kazanacağı bugünden belli mi? 28.05.2022 | 15:53
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Ali Erbaş, Saraybosna’da 500 yıllık geleneğe göre ezan okudu | Video 28.05.2022 | 12:53
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CHP’liler PKK kanallarında! Mehmetçiğe suçlama HDP’ye destek | Video 28.05.2022 | 09:28
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtti.