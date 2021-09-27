Leandro Kappel'den Beşiktaş için özür mesajı! | Video

Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, Hollanda basınında çıkan röportajın kesilerek yayımlandığını savundu. Kappel, "Beşiktaş çok büyük ve özel bir kulüp. Söylediklerimin çarpıtıldığının ve yanlış gösterildiğinin bilinmesini istiyorum" dedi.