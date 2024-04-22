Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video 22.04.2024 | 11:40 İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen 'Mahzen-28' operasyonunda ele geçirilen otomatik tabanca, tabanca ve yüzlerce tabanca mühimmatı emniyette sergilendi. Gözaltına alınan 41 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de şehit edilen polis memuru Hakan Telli'ye isabet eden kurşunların 'Utaş' marka bir silahtan çıkması fakat bu silahın Türkiye'de üretiminin olmaması üzerine konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra suç örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonlarda da aynı silahtan çok sayıda ele geçirince silahın Türkiye'de yasadışı şekilde imalatının yapıldığı ihtimali üzerinde durdu. Yapılan çalışmalarda, özellikle seri atış özelliği bulunan silahın organize ve narkotik suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Ekipler bunun üzerine 18 Nisan'da kimliklerini ve adreslerini belirledikleri, silah imalatı ile ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçaları, 251 üst gövde, 287 dipçik, 2572 namlu ve 110 şarjör, bin 17 tabanca 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgüsü, 153 kabzası ve 435 tabanca seri aparatı, 2 alt-üst silah kalıbı 5 bin fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.