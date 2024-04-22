6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video
Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video

Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video

22.04.2024 | 11:40

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen 'Mahzen-28' operasyonunda ele geçirilen otomatik tabanca, tabanca ve yüzlerce tabanca mühimmatı emniyette sergilendi. Gözaltına alınan 41 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de şehit edilen polis memuru Hakan Telli'ye isabet eden kurşunların 'Utaş' marka bir silahtan çıkması fakat bu silahın Türkiye'de üretiminin olmaması üzerine konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra suç örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonlarda da aynı silahtan çok sayıda ele geçirince silahın Türkiye'de yasadışı şekilde imalatının yapıldığı ihtimali üzerinde durdu. Yapılan çalışmalarda, özellikle seri atış özelliği bulunan silahın organize ve narkotik suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Ekipler bunun üzerine 18 Nisan'da kimliklerini ve adreslerini belirledikleri, silah imalatı ile ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçaları, 251 üst gövde, 287 dipçik, 2572 namlu ve 110 şarjör, bin 17 tabanca 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgüsü, 153 kabzası ve 435 tabanca seri aparatı, 2 alt-üst silah kalıbı 5 bin fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Irak’a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak | Video 01:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak | Video 22.04.2024 | 12:39
Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video 01:17
Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video 22.04.2024 | 11:40
Bakan Yerlikaya: “Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı” | Video 00:34
Bakan Yerlikaya: “Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı” | Video 22.04.2024 | 10:56
8 ilde Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 01:45
8 ilde "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 22.04.2024 | 08:42
Alanya´da drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza 00:26
Alanya´da drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza 21.04.2024 | 22:56
Bakan Fidan’dan Filistin açıklaması | Video 14:27
Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması | Video 21.04.2024 | 15:36
Hamas lideri Haniye’den A Haber’e özel röportaj: Erdoğan’ın duruşu bizi onurlandırdı 45:10
Hamas lideri Haniye'den A Haber'e özel röportaj: Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı 21.04.2024 | 00:52
Saatteki hızı 90 kilometreyi aştı: Tam fırtına Kastamonu’yu yıktı geçti 00:38
Saatteki hızı 90 kilometreyi aştı: "Tam fırtına" Kastamonu’yu yıktı geçti 20.04.2024 | 19:30
Mahmut Övür | Sivil dalga 04:18
Mahmut Övür | Sivil dalga 20.04.2024 | 17:00
Melih Altınok | Korkma belki fiyatlar düşmez! 04:21
Melih Altınok | Korkma belki fiyatlar düşmez! 20.04.2024 | 16:59
Burhanettin Duran | Seçim sonrası Türkiye’nin Ortadoğu gündemi 05:01
Burhanettin Duran | Seçim sonrası Türkiye'nin Ortadoğu gündemi 20.04.2024 | 16:57
Salih Tuna | Magazin İran’ından mezhep İran’ına 04:22
Salih Tuna | Magazin İran'ından mezhep İran'ına 20.04.2024 | 16:53
Türkiye’den Gazze hamlesi! Peş peşe kritik temaslar: Gözler İstanbul’da | Video 05:33
Türkiye'den Gazze hamlesi! Peş peşe kritik temaslar: Gözler İstanbul'da | Video 20.04.2024 | 15:32
Bakan Fidan’dan Batı’ya Filistin uyarısı: Bu kriz çözülmezse… | Video 09:43
Bakan Fidan’dan Batı’ya Filistin uyarısı: Bu kriz çözülmezse… | Video 20.04.2024 | 13:19
8 ilde “Mahzen-30” operasyonu! Odacılar suç örgütü çökertildi | Video 00:39
8 ilde “Mahzen-30” operasyonu! "Odacılar" suç örgütü çökertildi | Video 20.04.2024 | 08:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma... | VİDEOHABER 56:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma... | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:21
Hilal Kaplan | Hamas bunu neden yaptı? 03:05
Hilal Kaplan | Hamas bunu neden yaptı? 19.04.2024 | 16:34
Burhanettin Duran | Siyaset yapma rekabeti 04:49
Burhanettin Duran | Siyaset yapma rekabeti 19.04.2024 | 16:29
Melih Altınok | Kim iş yapmaya geldi kim yemeye görelim 05:07
Melih Altınok | Kim iş yapmaya geldi kim yemeye görelim 19.04.2024 | 16:24
Dilek Güngör | Fırsatçılığa son verelim! 03:35
Dilek Güngör | Fırsatçılığa son verelim! 19.04.2024 | 16:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA