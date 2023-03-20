Mardin’de kırmızı ışıkta infaz: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçtaki 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Mardin’de kırmızı ışıkta infaz: 2 ölü, 1 yaralı | Video 20.03.2023 | 21:02
02:29
Taksim Camii’ne asılan mahya havadan görüntülendi | Video 20.03.2023 | 20:53
05:35
Taksim Camii'nin dijital mahyası asıldı | Video 20.03.2023 | 20:32
16:18
03:21
Hilal Kaplan | Bir dezenformasyon biçimi olarak anketler 20.03.2023 | 16:57
03:02
Melih Altınok | Liyakat 20.03.2023 | 16:54
04:07
Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu? 20.03.2023 | 16:49
08:40
00:18
04:43
00:41
CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ten tehdit dolu sözler! | Video 20.03.2023 | 15:40
01:46
01:27
03:35
AK Parti'li Cevdet Yılmaz'ın annesi, Bingöl'de toprağa verildi | Video 20.03.2023 | 14:16
03:19
01:53
04:03
00:47
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video 20.03.2023 | 11:23
04:14
Son Dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek | Video 20.03.2023 | 11:08
02:44
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ilan etti | Video 20.03.2023 | 09:25