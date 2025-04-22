Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda çocuklar konuştu: Eğitim bizim en büyük gücümüzdür! | Video

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlikler düzenledi. Çocuklar milletvekili sıralarında yerlerini alırken 23 Nisan Özel Oturumu'nda Meclis'te de konuştular. Meclis Başkanı olarak konuşan bir öğrenci, "Eğitim, bizim en büyük gücümüzdür. Bilimle, sanatla sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, biz çocukların yalnızca sınavlara değil, hayata da hazırlanmamız için geliştirildi." dedi