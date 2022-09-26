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Mersin'de polisevi yakınında patlama | Video 26.09.2022 | 23:49
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Mersin’de polisevi yakınında patlama meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.