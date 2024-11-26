MHP Lideri Bahçeli: "İmralı ve DEM Grubu görüşmeli" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 22 Ekim'deki açıklamalarına değinen Bahçeli, "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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