Video Haber MHP lideri Devlet Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesemediler" | Video
MHP lideri Devlet Bahçeli:

MHP lideri Devlet Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesemediler" | Video

13.02.2024 | 11:53

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olmadılar. Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olmadılar. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur." dedi. Ayrıca CHP'nin DEM ile girdiği ittifak görüşmeleri için Bahçeli; Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

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