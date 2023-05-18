Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar'dan Başkan Erdoğan'a destek çağrısı | Video

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından ve Milli Görüş'ün önde gelen isimleri arasında yer alan Hasan Damar, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek istedi. Tek gayesinin Allah rızası olduğunu söyleyen Damar, "Türkiye genelindeki kardeşlerimizden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum." dedi.