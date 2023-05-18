Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar'dan Başkan Erdoğan'a destek çağrısı | Video
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından ve Milli Görüş'ün önde gelen isimleri arasında yer alan Hasan Damar, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek istedi. Tek gayesinin Allah rızası olduğunu söyleyen Damar, "Türkiye genelindeki kardeşlerimizden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
09:08
01:06
00:20
HDP'li Serhat Eren, PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi | Video 18.05.2023 | 16:13
01:11
10:07
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 18.05.2023 | 13:09
02:42
01:35
CHP'li seçmen isyan etti! "İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy yok" | Video 18.05.2023 | 13:15
00:32
02:25
02:15
00:08
00:57
04:18
02:46
Hilal Kaplan | Başka âlemlerle farkımız bizim... 17.05.2023 | 16:12
04:15
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu nasıl dolandırıldı? 17.05.2023 | 16:08
03:34
Ömer Çelik: "Asıl eğilmeleri gereken konu FETÖ'nün eylemleridir" | Video 17.05.2023 | 15:58
04:31
Mahmut Övür | O gece CHP Genel Merkezi'nde ne oldu? 17.05.2023 | 16:00
03:26
İbrahim Kalın: "Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" | Video 17.05.2023 | 15:25