'Milyoner' programında Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru | Video

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten bir soru yayınlandı. İmirzalıoğlu'nun karşısına çıkan soruda kızının ve eşinin isimlerinin yer alması ünlü sunucuyu gülümsetti.