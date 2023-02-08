Video Haber MSB: Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımız, Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile İstanbul’a tahliye edildi | Video
MSB: Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımız, Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile İstanbul’a tahliye edildi | Video

MSB: Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımız, Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile İstanbul’a tahliye edildi | Video

08.02.2023 | 12:13

MSB paylaştı... Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımız İstanbul’a tahliye edildi.

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