MSB: Mehmetçik, deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız destek vermeye devam ediyor | Video

Mehmetçik, Hatay’da olduğu gibi deprem bölgesinde ilk andan itibaren çadır kurma faaliyetlerine aralıksız destek vermeye devam ediyor. Birlik Zamanı...