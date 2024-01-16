MSB paylaştı! Terör hedefleri böyle vuruldu | Video

MSB paylaştı! Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.