Video Haber MSB: "Son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirildi" | Video
MSB:

MSB: "Son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirildi" | Video

08.02.2024 | 12:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığınca basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden insanları anarak, "Öncelikle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Millî Savunma Bakanlığımız, Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ilk anından itibaren, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte tüm imkânları ile seferber olmuştur. Kahraman Mehmetçik; arama-kurtarma, yardımların bölgeye ulaştırılması, güvenliğin tesis edilmesi ve yaşam destek faaliyetlerinin hayata geçirilebilmesi için büyük bir özveri ile mücadele etmiştir" ifadelerini kullandı.

"IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİ DAHİL SON BİR HAFTADA 44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
Terör örgütleri PKK, KCK, PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ ile kesintisiz mücadele edildiğine vurgu yapan Aktürk, "Tüm terör örgütlerine karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 144'ü Irak'ın, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaşmıştır" diye konuştu.
Aktürk, ayrıca 3 Şubat'ta bölücü terör örgütünün taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı diledi.

Sınır hattının cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 207 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i PKK / KCK terör örgütü mensubudur. 2 bin 495 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 21 bin 89 olmuştur" açıklamasında bulundu.

Aktürk ayrıca, personel ve askerî öğrenci alım faaliyetlerinin planlı şekilde devam ettiğini bildirerek, "15 Ocak'ta başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Temini başvuruları 11 Şubat'a kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.

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