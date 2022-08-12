Muhalefet 'Abdülhamit Han' sondaj gemisini görmezden geldi! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü | Video
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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri olan Yörükler -1 kuyusuna ulaştı. Dünya basını manşetlerde Abdülhamid Han’ın göreve başlamasına geniş yer ayırırken, Yunanistan ise korkuları katlandı. Dünyanın konuştuğu Abdülhamid Han sondaj gemisi hakkında konuşmayan tek kesim ise muhalefet oldu. Ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ne de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili tek kelime etmedi...