Video Haber Muhalefet 'Abdülhamit Han' sondaj gemisini görmezden geldi! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü | Video
Muhalefet 'Abdülhamit Han' sondaj gemisini görmezden geldi! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü | Video

Muhalefet 'Abdülhamit Han' sondaj gemisini görmezden geldi! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü | Video

12.08.2022 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muhalefet ’Abdülhamit Han’ sondaj gemisini görmezden geldi! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü | Video 02:05
Muhalefet 'Abdülhamit Han' sondaj gemisini görmezden geldi! Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü | Video 12.08.2022 | 10:25
SON DAKİKA: MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde eyalet sorumlusu Suriye’de öldürüldü | Video 04:30
SON DAKİKA: MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde eyalet sorumlusu Suriye'de öldürüldü | Video 12.08.2022 | 10:07
Başkan Erdoğan talimat verdi! Kırmızı et ve 40’a yakın ürün indirimli satılacak | Video 03:10
Başkan Erdoğan talimat verdi! "Kırmızı et ve 40'a yakın ürün indirimli satılacak" | Video 12.08.2022 | 09:12
Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 01:59
Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 12.08.2022 | 00:06
Meksika’da aç ayı şehre indi, çöpte yemek aradı | Video 00:37
Meksika’da aç ayı şehre indi, çöpte yemek aradı | Video 11.08.2022 | 23:08
Tele 1’den ’para alıyoruz’ itirafı! Merdan Yanardağ: CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz | Video 00:27
Tele 1’den 'para alıyoruz' itirafı! Merdan Yanardağ: CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz | Video 11.08.2022 | 22:41
Milyoner’de Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu | Video 03:27
Milyoner'de Eren Bülbül sorusu geceye damga vurdu | Video 11.08.2022 | 21:36
Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye’deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında | Video 02:19
Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında | Video 11.08.2022 | 21:35
Dev işbirliği! Kalyon Holding Türkiye için ürettiği değeri dünyaya taşıyor | Video 01:08
Dev işbirliği! Kalyon Holding Türkiye için ürettiği değeri dünyaya taşıyor | Video 11.08.2022 | 21:34
Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör ev hapsine çarptırıldı | Video 00:32
Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör ev hapsine çarptırıldı | Video 11.08.2022 | 21:24
Lübnan’daki rehine krizi saatler sonra sona erdi | Video 00:42
Lübnan’daki rehine krizi saatler sonra sona erdi | Video 11.08.2022 | 21:18
Antalya’da aile içi şiddet zanlısı iki polisi ayağından vurdu | Video 00:23
Antalya’da aile içi şiddet zanlısı iki polisi ayağından vurdu | Video 11.08.2022 | 21:16
Motosiklet hırsızları tutuklandı! | Video 00:30
Motosiklet hırsızları tutuklandı! | Video 11.08.2022 | 21:15
Meksika’da zincirleme trafik kazası: 50 yaralı | Video 00:39
Meksika’da zincirleme trafik kazası: 50 yaralı | Video 11.08.2022 | 21:07
Atlamak üzereyken itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 00:55
Atlamak üzereyken itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 11.08.2022 | 20:58
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İsveç ve Finlandiya ile toplantı tarihi netleşti | Video 09:46
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! İsveç ve Finlandiya ile toplantı tarihi netleşti | Video 11.08.2022 | 18:19
Yüksek İstişare Kurulu toplandı | Video 01:47
Yüksek İstişare Kurulu toplandı | Video 11.08.2022 | 18:10
Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:44
Filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu: 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.08.2022 | 17:50
Hafriyat kamyonun devrildiği kazanın yeni detayları ortaya çıktı | Video 02:59
Hafriyat kamyonun devrildiği kazanın yeni detayları ortaya çıktı | Video 11.08.2022 | 17:39
MSB, TSK envanterinde bulunan Hava Savunma Sistemlerini paylaştı | Video 00:52
MSB, TSK envanterinde bulunan Hava Savunma Sistemlerini paylaştı | Video 11.08.2022 | 17:32

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri olan Yörükler -1 kuyusuna ulaştı. Dünya basını manşetlerde Abdülhamid Han’ın göreve başlamasına geniş yer ayırırken, Yunanistan ise korkuları katlandı. Dünyanın konuştuğu Abdülhamid Han sondaj gemisi hakkında konuşmayan tek kesim ise muhalefet oldu. Ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ne de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili tek kelime etmedi...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA