Son dakika: Muhaliflerin rejim hedeflerini vurma anı! A Haber ekibi İdlib kırsalında | Video
A Haber ekibi İdlib kırsalına gitti bölgeden son dakika haberleri ve görüntüleri ekranlara taşıdı. Muhalifler rejim kuvvetlerinden aldığı 130 mm top ile rejim hedeflerini ar arda vurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığı kordinatları aralıksız vuran Suriye Milli Ordusu Esed ve Rejim kuvvetlerine büyük bir darbe vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'den çekilmesi için Esed rejimine verdiği sürenin bitmesinden sonra ne olacak işte detaylar...
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