Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
