Video Haber Mustafa Destici: "Türkiye, tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor" | Video
Mustafa Destici:

Mustafa Destici: "Türkiye, tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor" | Video

14.05.2023 | 12:47

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

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