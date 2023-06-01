NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı | Video

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), tarihinde ilk kez Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenledi.