Nihat Hatipoğlu’na canlı yayında 'Dinozor Halil' sürprizi | Video

6 yıl önce Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programında; “Rüyamda dinozor görüyorum, çok korkuyorum, ne yapmalıyım” diyerek soru soran Minik Halil'den sürpriz! “Rüyamda dinozor görüyorum, çok korkuyorum, ne yapmalıyım” diye soru soran Halil, 6 yıl sonra Nihat Hatipoğlu'na böyle görüntülü mesaj gönderdi...