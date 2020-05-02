Video Haber Nihat Hatipoğlu’na canlı yayında 'Dinozor Halil' sürprizi | Video

Nihat Hatipoğlu’na canlı yayında 'Dinozor Halil' sürprizi | Video

Nihat Hatipoğlu’na canlı yayında 'Dinozor Halil' sürprizi | Video
02.05.2020 | 12:09
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6 yıl önce Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programında; “Rüyamda dinozor görüyorum, çok korkuyorum, ne yapmalıyım” diyerek soru soran Minik Halil'den sürpriz! “Rüyamda dinozor görüyorum, çok korkuyorum, ne yapmalıyım” diye soru soran Halil, 6 yıl sonra Nihat Hatipoğlu'na böyle görüntülü mesaj gönderdi...

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