Pakistan’da oy verme işlemi sona erdi
Pakistan’da 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek yeni hükümeti belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 17.00’de sona erdi.
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