Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapatıp, mısırı demir yoluna döktü
Ukrayna'dan ucuz tarım ve gıda ürünlerinin ithal edilmesine tepki gösteren Polonyalı çiftçiler, sınır geçişini kapatarak vagonlardaki Ukrayna mısırını demiryoluna döktü.
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