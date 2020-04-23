Ramazan'da orucu bozan şeyler nelerdir? Diş fırçalamak, yıkanmak, ilaç almak orucu bozar mı? | Video
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da islam alemi Ramazan'ın sevincinin yaşıyor. İlk orucun tutulacağı 24 Nisan'da müslümanlar tarafından sevinç ve mutlulukla karşılanan Ramazan Ayında akıllara birçok soru geliyor. Oruç nedir?, orucu bozan şeyler nelerdir? Diş fırçalamak, duş almak ilaç içmek orucu bozar mı? gibi sıklıkla akıllarda soru işareti bırakan soruların yanıtlarını Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu verdi...