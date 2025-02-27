Video Haber Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya yönelik "Hücre-14" operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video
Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya yönelik

Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya yönelik "Hücre-14" operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video

27.02.2025 | 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen "Hücre-14" operasyonları sonucu 11 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul ve Samsun'da elebaşılığını cezaevinde olan M.C.Ö.'nün yaptığı uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-14" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 11 şüpheli yakalanarak tutuklanırken şüphelilerin Sinop, İstanbul ve Samsun'da bulunan diğer örgüt üyelerinin, elebaşının emir ve talimatları doğrultusunda tedarik ettikleri uyuşturucu maddeleri Sinop'a naklettikleri, bu uyuşturucu maddeleri Gerze ilçesinde depolayarak, yine örgüt üyeleri aracılığıyla torbacı olarak tabir edilen şahıslara ulaştırdıkları, uyuşturucu satışından elde edilen gelirin ise kiralık banka hesaplarıyla örgütle bağlantılı kişi ve hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu; muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildi.

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